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В деревне Лесколово обнаружили несанкционированную свалку
Сегодня, 13:44
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arteliseev

В деревне Лесколово обнаружили несанкционированную свалку

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Предположительно, на ней проводилась сортировка и утилизация отходов.

Как сообщила пресс-служба Госэконадзора Ленобласти, в отношении собственника участка в деревне Лесколово было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов).

В начале октября, на участке сельскохозяйственной земли, ранее принадлежавшей птицефабрике "Невская", было обнаружено почти пять кубометров мусора. Предположительно, что на участке неизвестные занимались сортировкой и утилизацией мусора. Среди отходов были обнаружены бытовой мусор, древесные отходы, полиэтилен, резиновые покрышки и металл. 

Как заявил глава администрации поселения Александр Сазонов, на территорию особо не зайдешь, так как она охраняется собаками и вооруженными ружьями людьми.

Жители поселка Лесколово призвали в социальных сетях народ для привлечения внимания к данной проблеме.

"Каждый отправит жалобу на сайты этих эконадзоров, позвоним на горячую линию и может тогда это прекратится", - написано в публикации в группе "ВКонтакте" "Жизнь в Лесколово".

Госэконадзор планирует выявить класс  опасности и оценить общую угрозу от несанкционированной свалки. Для этого они направят туда аккредитованную лабораторию. 

Ранее мы сообщали, что неплатежи за вывоз мусора в России достигли 65–70%

Фото: vk.com/leskolovoonline

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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