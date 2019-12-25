Во Всеволожском районе построят новую школу

На проект выделено 822 миллиона рублей/

Во Всеволожском районе, в Муринском сельском поселении, построят новую школу. Соответствующую закупку разместил комитет госзаказа Ленинградской области.

На проект выделяется 822 миллиона рублей. Предполагается, что строительство будет продолжаться не более 24 месяцев.

Школа будет рассчитана на 1175 учеников. Здесь разместятся кабинеты для 41 класса, библиотека, мастерские, актовый и спортивные залы. Ее планируется сделать доступной и безопасной для детей с ограниченными возможностями.

Исполнителя проекта намечено определить после 21 мая.

Как сообщало ранее Piter.tv, школу в Каменке введут в эксплуатацию летом 2021 года.

Фото: Pixabay.com