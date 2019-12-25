  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Школу в Каменке введут в эксплуатацию летом 2021 года
Сегодня, 15:58
92
nastya960

Школу в Каменке введут в эксплуатацию летом 2021 года

0 0

В школе смогут обучиться 550 человек в 22 классах.

Фонд капитального строительства и реконструкции заключил контракт с ООО "ЭлинАльфа" на завершение строительства школы на Шуваловском проспекте. Об этом сообщил "Строительный Петербург".

В школе смогут обучиться 550 человек в 22 классах. Кабинеты начальных классов будут находиться на 1-3 этажах, всего в школе четыре этажа. Также проектом предусматриваются классные и спальные комнаты, игровые комнаты для продленки. Для учеников 5-11 классов будут оборудованы лаборатории, специализированные кабинеты, мастерские. Также в школе будет два бассейна и спортивный зал.

Школу планируют ввести в эксплуатацию летом 2021 года.  

В Сертолово построят новую школу.

Фото: pixabay 

Теги: каменка, школа, шуваловский проспет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии