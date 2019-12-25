В Сертолово построят новую школу

Проект обойдется примерно в 850 млн рублей.

В Сертолово (Всеволожский район) будет построена новая школа. Администрация района разместила закупку, в рамках которой предполагается найти компанию для разработки комплекта документации, необходимой для строительства. Это обойдется примерно в 10 миллионов рублей.

А само строительство, как следует из документации к закупке, оценивается в сумму около 850 миллионов рублей.

В новой школе разместятся блоки для учеников первых классов и старшеклассников, два спортзала, столовая, актовый и читальный залы, библиотека. Учебное заведение будет рассчитано на 850 детей.

Заявки для участия в аукционе для определения разработчика документации, принимаются до 14 мая.

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Фото: Pixabay.com