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Мужчина силой похитил бывшую жену из поселка Янино-1
Сегодня, 10:41
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Cherepanov

Мужчина силой похитил бывшую жену из поселка Янино-1

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Он увез женщину на ее собственном "Cadillac" в неизвестном направлении.

В понедельник, 5 августа около 21:30 в поселке Янино-1 во Всеволожском районе Ленобласти 38-летний уроженец Армении похитил свою бывшую 42-летюю супругу. Мужчина вломился в квартиру дома №21 на Сиреневом бульваре, силой вытащил женщину на улицу, посадил в ее собственный "Cadillac" и увез в неизвестном направлении. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Полицию вызвала 22-летняя дочь потерпевшей. Она рассказала, что ее мать работает директором детского сада в поселке. Фотографии женщины и номер ее автомобиля разослали по территориальным подразделениям полиции. Правоохранители приступили к поискам.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на Дунайском путепроводе столкнулись три легковушки и трактор.

Фото: Pixabay

Теги: всеволожский район ленобласти, мужчина похитил бывшую жену, янино 1
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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