На Дунайском путепроводе столкнулись три легковушки и трактор

По предварительным данным, никто не пострадал, но не обошлось без пробок на участке.

Утром 6 августа на Дунайском путепроводе недалеко от станции метро "Звездная" произошло ДТП. Его участниками стали четыре транспортных средства. Последствия аварии заснял мобильный корреспондент Piter.TV.

Как сообщает корреспондент, на путепроводе столкнулись три легковых автомобиля и трактор, у которого был прицеп. По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.

Из-за инцидента свободной осталась только одна полоса движения. По данным сервиса "Яндекс.Карты", серьезные пробки по состоянию на 10.20 наблюдаются на подъезде к путепроводу в сторону "Звездной". Водители двигаются со скоростью 5 км/час.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге автоледи с битой отстаивала право ездить по тротуару.

Видео: Piter.TV