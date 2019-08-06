В Петербурге автоледи с битой отстаивала право ездить по тротуару

Пешеход сделал замечание водителю, однако дорогу уступил.

Вечером 5 августа на Комендантском проспекте между пешеходом и водителем началась перепалка. Автоледи решила проехать на машине по тротуару, а пешеход сделал ей замечание. Свое право девушка отстаивала с битой в руках. Участник конфликта заснял это на видео и выложил инцидент в группу "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Свое поведение дама на "Лексусе" объяснила тем, что участок дороги перекопан, при этом объезжать ремонтные работы по другому пути она не желает.

Мужчина не стал спорить с агрессивным водителем и уступил дорогу.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на станции "Комендантский проспект" ограничили вход до конца сентября.

Видео: vk.com/spb_today