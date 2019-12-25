Во Всеволожском районе мужчину избили кружкой во время застолья

У пострадавшего сломаны нос и темная кость.

В понедельник, 18 мая, сотрудники полиции задержали 28-летнего мужчину по подозрению в нанесении побоев безработному 42 лет во Всеволожске. Об этом стало известно Piter.TV.

По данным следствия, преступление произошло накануне, 17 мая, в коммунальной квартире на Александровской улице. Во время распития алкоголя между собутыльниками возникла ссора, в ходе которой помощник печатника из Петербурга ударил противника кружкой по голове, сломав ему темную кость и нос. Пострадавший был доставлен во Всеволожскую больницу в удовлетворительном состоянии.

По факту нанесения побоев возбуждено уголовное дело. Сейчас для подозреваемого избирается мера пресечения.

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Фото: Pixabay