Во Всеволожском районе горит склад

Информация о пострадавших уточняется.

Сегодня утром, 31 августа, в деревне Старая Всеволожского района загорелись здания в промзоне, рассказали в пресс-службе МЧС России по Ленинградской области. Сообщение о возгорании поступило к спасателям в 07:25.

По прибытии на место происшествия, сотрудники МЧС установили, что горит кровля ангара. Огонь успел перекинуться на рядом стоящее здание.

В тушению привлечено 50 человек личного состава и 16 единиц техники. Работы по ликвидации пожара продолжаются.

Информация о пострадавших уточняется.

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Фото и видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"