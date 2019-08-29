Ее будут сбрасывать с дронов.

В России разрабатывают авиабомбу массой 250 кг для борьбы с пожарами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора группы "МАКС" Сергея Богатикова.

Компания уже разработала такую авиабомбу, но в 500-килограммовом варианте.

Мы сейчас прорабатываем возможность применения средства пожаротушения - авиационной противопожарной бомбы, которая обеспечивает локализацию пожара. Она уже разработана в 500-килограммовом варианте, мы прорабатываем 250-килограммовый образец под наши беспилотники отмечает Богатиков

По его словам, ее будут сбрасывать с дронов. Для начала эксперты выявят пожар, сообщат точное место, сфотографируют с беспилотников, а затем попробуют локализовать возгорание при помощи авиабомбы. Новая разработка представляет собой порошковый огнетушитель. Он работает на площади более 500 кв. м.

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