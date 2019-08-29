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Apple раскрыла дату презентации новых iPhone

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Мероприятие пройдет 10 сентября.

В четверг, 29 августа, компания Apple разослала приглашения на презентацию новых iPhone. Презентация состоится в Театре Стива Джобса.

На письме изображен логотип компании в разных цветах: зеленый, синий, желтый, красный и фиолетовый. эксперты предположили, что в таких цветах выйдут новые iPhone. 

Только благодаря инновациям

подписано письмо от Apple

Известно, что новенькие "яблочные смартфоны" оснастят двойной камерой с двукратным приближением.

Мероприятие пройдет 10 сентября. Трансляция начнётся в 20:00 по московскому времени.

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Видео:Apple

Теги: apple, iphone, мировые новости
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Общество,

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