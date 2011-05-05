Во Всеволожском районе Ленобласти появится ЖК "Невская долина" на 21 тысячу жителей

Первый этап строительства завершат в первом квартале 2026 года.

Мини-город "Невская долина" на 21 тысячу жителей построят во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом пишет "Вечерний Санкт-Петербург" сегодня, 2 августа.

Жилой квартал возведут на территории почти в 103 га. Для местных будут доступны собственные социальная и торговая инфраструктуры. Высота домов достигнет от 12 до 18 этажей, а общая площадь – 776,8 тыс. "квадратов". На территории мини-города появятся две школы и пять детских садов.

Первый этап строительства завершат в первом квартале 2026 года.

Ранее на Piter.TV: в Красногвардейском, Московском и Пушкинском районах построят поликлиники.

Фото: Piter.TV