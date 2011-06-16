В Красногвардейском, Московском и Пушкинском районах построят поликлиники

В трёх районах Петербурга построят новые поликлиники. На рабочем совещании губернатора было одобрено изменение параметров застройки по трем будущим объектам здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
На Пискаревском проспекте увеличится площадь амбулаторно-поликлинического учреждения, что позволит увеличить мощность поликлиники с 95 до 150 посещений в смену.
Такое же решение принято по будущей поликлинике в Пушкинском районе в поселке Шушары. Объект предполагается построить на Колпинском шоссе. Увеличится не только его площадь, но и этажность медицинского учреждения.
В Московском районе амбулаторно-поликлинического учреждение построят вместо объекта делового управления. Поликлиническое учреждение на Митрофаньевском шоссе на собственные средства построит компания "Гемотест Ленинград".
Новый корпус онкоцентра в Песочном достроят к началу 2024 года. Поликлиника будет рассчитана на 1100 посещений в день. Для пациентов будут доступны кабинеты онкологов и других врачей, а также малые операционные, манипуляционные и процедурные кабинеты, оборудование для проведения лучевой, ультразвуковой и функциональной диагностик.
Фото: Piter.tv (носит аллюстративный характер)
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