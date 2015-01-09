Новый корпус онкоцентра в Песочном достроят к началу 2024 года

Поликлиника будет рассчитана на 1100 посещений в день.

До конца 2023 года в Северной столице будет введён в эксплуатацию амбулаторно-консультативный корпус онкологического центра имени Н. П. Напалкова. Как сообщила пресс-служба Смольного, учреждение примет первых пациентов в начале следующего года.

Поликлиника будет рассчитана на 1100 посещений в день. Для пациентов будут доступны кабинеты онкологов и других врачей, а также малые операционные, манипуляционные и процедурные кабинеты, оборудование для проведения лучевой, ультразвуковой и функциональной диагностик. Также в здании расположат дневной стационар химиотерапии, эндоскопическую операционную и диагностические кабинеты, центр для стомированных пациентов, центр боли.

На последнем этаже будут находиться учебные классы (в том числе симуляционные), лаборатории и конференц-зал. Основное здание будет присоединено к корпусу посредством переходной галереи.

Ранее мы сообщили о том, что новое рентгенологическое отделение открылось в поликлинике в Новом Девяткино.

Фото: Правительство Петербурга