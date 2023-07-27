Новое рентгенологическое отделение открылось в поликлинике в Новом Девяткино

Для пациентов доступен маммографический аппарат, помогающий выявить патологические новообразования на ранних стадиях, а также флюорограф, комплексы для рентгенодиагностики и томограф для исследований онкобольных.

В среду, 26 июля, в Новом Девяткино распахнуло свои двери современное рентгенологическое отделение. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Ленобласти.

Оборудование для отделения закупили в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение". В том числе, для пациентов доступен маммографический аппарат, помогающий выявить патологические новообразования на ранних стадиях, а также флюорограф, комплексы для рентгенодиагностики и томограф для исследований онкобольных.

По словам главы профильного ведомства Александра Жаркова, всё перечисленное оборудование относится к новому поколению, цифровизовано и обладает минимальной лучевой нагрузкой.

Ранее мы сообщили о том, что индекс промпроизводства Ленобласти за полугодие достигает 104,6%.

Видео: ВКонтакте / Комитет по здравоохранению Ленинградской области