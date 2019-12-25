Индекс промпроизводства Ленобласти за полугодие достигает 104,6%

Данное значение указывает на рост объемов промышленного производства в области по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.
И Наибольшую долю в структуре промышленного производства Ленинградской области продолжают занимать обрабатывающие производства, которые составляют около 75% от общего объема. Об это рассказал зампред правительства Ленобласти по экономике Дмитрий Ялов
Важно отметить, что лидером в данной категории является вагоностроение, продемонстрировавшее выдающиеся результаты в первой половине года.
Положительные тенденции в промышленности региона позволяют надеяться на еще более устойчивое и уверенное развитие Ленинградской области в будущем.
Ранее сообщалось, что в Петербурге на 40% выросли продажи антидепрессантов за год
Фото: администрация Ленобласти
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