Индекс промпроизводства Ленобласти за полугодие достигает 104,6%

Индекс промпроизводства Ленобласти за полугодие составил 104,6%, что свидетельствует о положительных тенденциях в экономике региона

Данное значение указывает на рост объемов промышленного производства в области по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

И Наибольшую долю в структуре промышленного производства Ленинградской области продолжают занимать обрабатывающие производства, которые составляют около 75% от общего объема. Об это рассказал зампред правительства Ленобласти по экономике Дмитрий Ялов

Важно отметить, что лидером в данной категории является вагоностроение, продемонстрировавшее выдающиеся результаты в первой половине года.

Положительные тенденции в промышленности региона позволяют надеяться на еще более устойчивое и уверенное развитие Ленинградской области в будущем.

Ранее сообщалось, что в Петербурге на 40% выросли продажи антидепрессантов за год

Фото: администрация Ленобласти