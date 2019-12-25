Во Всеволожском районе 4-летний ребенок погиб под колесами поезда

У девочки обнаружили перелом основания черепа.

В четверг, 16 июля, во Всеволожском районе Ленинградской области произошла трагедия: 4-летнуюю девочку сбил товарный поезд. Об этом сообщила пресс-служба Следкома на транспорте по СЗФО.

Инцидент произошел на мосту через реку Грузинка. Ребенка несла на руках женщина, которая переходила рельсы в неположенном месте со своей попутчицей. Как только был замечен поезд, нарушительницы резко отскочили в сторону.

В результате девочка не удержала равновесие и погибла от перелома основания черепа при падении в воду с большой высоты. Сопровождавшие ее женщины находятся в больнице.

Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.

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Фото: Pixabay