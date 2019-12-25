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В Тихвине двухлетняя девочка выпала из окна 14-этажного дома
Сегодня, 9:49
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В Тихвине двухлетняя девочка выпала из окна 14-этажного дома

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Ребенок слишком сильно опирался о москитную сетку.

В среду, 15 июля, в Тихвине двухлетний ребёнок выпал из окна 14-этажного дома на улице Ярослава Иванова. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета. 

Трагедия произошла в вечернее время. По предварительным данным, девочка опиралась на москитную сетку, которая в итоге не выдержала ее веса. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и следственно-оперативная группа.

Обстоятельства и причины произошедшего уточняются 

Ранее мы рассказали о том, что школьник сорвался с железнодорожного моста в Тихвине и погиб.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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