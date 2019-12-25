В Тихвине двухлетняя девочка выпала из окна 14-этажного дома

Ребенок слишком сильно опирался о москитную сетку.

В среду, 15 июля, в Тихвине двухлетний ребёнок выпал из окна 14-этажного дома на улице Ярослава Иванова. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Трагедия произошла в вечернее время. По предварительным данным, девочка опиралась на москитную сетку, которая в итоге не выдержала ее веса. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и следственно-оперативная группа.

Обстоятельства и причины произошедшего уточняются

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Фото: Piter.TV