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Во Всеволожске завод шин может уйти в простой из-за сырья
Сегодня, 20:17
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Во Всеволожске завод шин может уйти в простой из-за сырья

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В пресс-службе предприятия рассказали, что сейчас завод работает и будет продолжать. Сотрудников увольнять не планируют. 

Во Всеволожске завод по производству шин Nokian Tyre может уйти в простой из-за нехватки сырья, пишет ТАСС. 

В пресс-службе предприятия рассказали, что сейчас завод работает и будет продолжать. Сотрудников увольнять не планируют. 

В конце июня компания объявила об уходе из России. При этом завод компании во Всеволожске продолжит выпуск продукции. Nokian Tyres — финская компания, которая занимается разработкой и производством легковых шин, шин для коммерческого и грузового транспорта, а также индустриальных шин для тяжёлой техники.

Ранее в Петербурге завод Bosch начал сокращать сотрудников. В компании добавили, что обещают помочь в поиске вакансий в России и за её пределами.

Фото: Piter.tv
 

 

Теги: всеволожск, завод, финская компания, шины
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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