Во Всеволожске завод шин может уйти в простой из-за сырья

В пресс-службе предприятия рассказали, что сейчас завод работает и будет продолжать. Сотрудников увольнять не планируют.

Во Всеволожске завод по производству шин Nokian Tyre может уйти в простой из-за нехватки сырья, пишет ТАСС.

В пресс-службе предприятия рассказали, что сейчас завод работает и будет продолжать. Сотрудников увольнять не планируют.

В конце июня компания объявила об уходе из России. При этом завод компании во Всеволожске продолжит выпуск продукции. Nokian Tyres — финская компания, которая занимается разработкой и производством легковых шин, шин для коммерческого и грузового транспорта, а также индустриальных шин для тяжёлой техники.

Ранее в Петербурге завод Bosch начал сокращать сотрудников. В компании добавили, что обещают помочь в поиске вакансий в России и за её пределами.

Фото: Piter.tv

