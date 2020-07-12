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Во Всеволожске заметили стадо кабанов

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Петербуржцы усомнились в реальности происходящего.

На одной из парковок во Всеволожске заметили стадо диких кабанов, перебегающих из одного конца в другой. Видео опубликовали очевидцы в соцсетях. 

Петербуржцы удивились происходящему, некоторые усомнились, что видео реально. Вполне вероятно, что видео смонтировано. Другие напомнили, что зрелые особи с поросятами опасны для окружающих. На кадры попали порядка 15 поросят. 

Ранее мы писали, что эксперт объяснил, что делать, если под колеса машины выбежал лось.

Видео: vk.com/spb_today_unpublished

Теги: всеволожск, дикое животное, кабан, кабаны, стадо кабанов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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