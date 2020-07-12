Во Всеволожске заметили стадо кабанов

Петербуржцы усомнились в реальности происходящего.

На одной из парковок во Всеволожске заметили стадо диких кабанов, перебегающих из одного конца в другой. Видео опубликовали очевидцы в соцсетях.

Петербуржцы удивились происходящему, некоторые усомнились, что видео реально. Вполне вероятно, что видео смонтировано. Другие напомнили, что зрелые особи с поросятами опасны для окружающих. На кадры попали порядка 15 поросят.

Ранее мы писали, что эксперт объяснил, что делать, если под колеса машины выбежал лось.

Видео: vk.com/spb_today_unpublished