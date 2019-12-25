Во Всеволожске восстановили оборванные провода после грозы

Также стихия настигла подстанцию в Токсово.

Специалисты работают над восстановлением линий электропередач во Всеволожске: в субботу город накрыли грозовые тучи, которые принесли сильные ливни и порывы ветра. Об этом сообщила пресс-служба администрации Всеволожского района.

После грозы света лишились дома на девяти улицах – в большинстве случаев аварии произошли из-за повалившихся деревьев. Частично пострадали и провода в Токсово: там вышла из троя целая подстанция.

Уже на следующий день проблемы оперативно устранили ремонтные службы. Сделать это было непросто - с учетом сильного ветра риски упасть с высоты резко возросли, поэтому пришлось подождать милости со стороны природы.

На данный момент на территории Всеволожска убраны все поваленные деревья и восстановлено подключение к электросети.

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Фото: ВКонтакте / vsevspravka