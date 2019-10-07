Из-за непогоды в Петербурге закрывают парки и скверы

В городе ожидается ветер до 24 м/с.

Комитет по благоустройству в Петербурге принял решение закрыть парки и скверы города для обеспечения безопасности людей. Так, для посетителей 11 июля стали недоступны Юсуповский, Таврический и Лопухинский сад, сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой и другие.

Напомним, что сегодня в городе ожидаются ливни и грозы, а также порывистый ветер до 24 м/с в прибрежных районах. Известно, что на улицах Петербурга сейчас более 400 единиц техники и 1050 работников ручного труда: в случае падения деревьев или при возникновении других опасных ситуаций, аварийные службы незамедлительно очистят дороги и тротуары.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге 12 июля ожидается сильный ветер.

Фото: Piter.tv