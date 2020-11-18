В Бестужевском саду открыли зону для тихого отдыха

Проект стал продолжением "Сада возможностей" под открытым небом — первой в России инклюзивной площадки с безбарьерной средой.

В Красногвардейском районе завершился второй этап благоустройства Бестужевского сада. В обновленной части парка установили деревянные скамейки, оборудовали дорожки с прорезиненным покрытием и высадили деревья. Прежде всего, это зона для тихого отдыха и прогулок — "Сад ощущений", где можно полюбоваться ландшафтным дизайном.

Такие зоны тоже нужны: не только места активного отдыха, но и психологического комфорта. Каждый человек имеет возможность найти ту психологическую точку в городе, где ему комфортно и где он хотел бы находиться. Лариса Каннуникова, заместитель председателя комитета по благоустройству

Проект стал продолжением "Сада возможностей" под открытым небом — первой в России инклюзивной площадки с безбарьерной средой. Там располагаются детский городок, спортивное оборудование, отдельные зоны с качелями и игрой в шахматы. В разработке участвовали специалисты из Центра инвалидов им. Г. А. Альбрехта — все оборудование адаптировано для маломобильных людей.

Ежедневно более 100 человек в день занимаются на этих спортивных снарядах, занятия носят реабилитационный характер. Кроме этого сюда приходят жители близлежащих многоквартирных домов. Николай Бондаренко, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Реализация третьего этапа благоустройства намечена на 2022 год. Что будет в пространстве — решат совместно с жителями.

Видео, фото: Piter TV