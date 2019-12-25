В ЦПКиО сегодня вход бесплатный

Оркестр тоже отменяется.

Сегодня, 25 апреля, петербуржцы могут бесплатно пройти в Центральный парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова. Вход стал свободным из-за дождливой погоды. Об этом сообщили на официальной странице парка в "ВКонтакте".

Однако послушать военно-духовный оркестр в эти выходные здесь не получится. Выступление отменили в связи с погодными условиями.

Известно, что пройти в парк свободно можно только по будням. А по выходным гостям придется купить билеты, стоимость которых составляет 100 рублей. Детская "проходка" обойдется в 30 рублей, ту же сумму заплатят и студенты очного отделения университетов.

Напомним, что скоро в Петербурге откроют парки и скверы после просушки.

Фото: ВКонтакте / ЦПКиО им. Кирова