В Петербурге 12 июля ожидается сильный порывистый ветер

МЧС предупреждает горожан и гостей города о предстоящем шторме.

Предстоящее воскресенье в Петербурге будет характеризоваться сильным порывистым ветром. Как предупредили в ГУ МЧС РФ по Петербургу, основываясь на данных ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 12 июля в городе ожидается усиление порывов ветра до 18 метров в секунду.

В связи с этим в МЧС рекомендуют убирать вещи с балкона и дворов дома, закрывать окна. Машину рекомендуется поставить в гараж, в случае его отсутствия – вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

При нахождении на улице лучше обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также избегать прохода у деревьев и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов), советуют в МЧС.

Фото: Piter.tv