  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во Всеволожске во время ремонта взорвался частный катер
Сегодня, 21:10
143
mook1

Во Всеволожске во время ремонта взорвался частный катер

0 0

Пострадавшего доставили в больницу с ожогами.

Во Всеволожске во время ремонта взорвался частный катер. Как сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти, о происшествии на Ивановской улице стало известно в восьмом часу вечера в понедельник, 10 мая.

Выяснилось, что причиной пожара стал загоревшийся частный катер. На месте происшествия работала смена 93-й пожарно-спасательной части Ленобласти – 8 человек личного состава и две единицы техники.

Как стало известно Piter.tv от источника в экстренных службах, катер взорвался во время его ремонта рядом с домом. В результате владельца катера доставили в больницу с ожогами.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Салова сгорела половина ангара. Как отметили в ГУ МЧС по Петербургу, в поврежденном огнем здании располагалась станция техобслуживания. Пострадавших нет. 

Фото: Pixabay

Теги: всеволожск, катер, пожар
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
белоусова герта
Сегодня 22:12


Внимание открыт доcтуп к базе дeвoк кoторыe любят сeкc и дaют без дeнег и pазговоpов. Зачем тpатить деньги на шлюx или уламывать на ceкс, еcли здесь дaют, пользуйcя пoка беcплатнo ----- http://bit.do/devbaz
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии