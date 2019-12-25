Пострадавшего доставили в больницу с ожогами.

Во Всеволожске во время ремонта взорвался частный катер. Как сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти, о происшествии на Ивановской улице стало известно в восьмом часу вечера в понедельник, 10 мая.

Выяснилось, что причиной пожара стал загоревшийся частный катер. На месте происшествия работала смена 93-й пожарно-спасательной части Ленобласти – 8 человек личного состава и две единицы техники.

Как стало известно Piter.tv от источника в экстренных службах, катер взорвался во время его ремонта рядом с домом. В результате владельца катера доставили в больницу с ожогами.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Салова сгорела половина ангара. Как отметили в ГУ МЧС по Петербургу, в поврежденном огнем здании располагалась станция техобслуживания. Пострадавших нет.

Фото: Pixabay