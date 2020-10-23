Во Всеволожске сын до смерти избил свою 83-летнюю мать

Женщину доставили в больницу с многочисленными гематомами и ссадинами различных частей тела. Медики не смогли ее спасти.

В четверг, 22 апреля, в полицию поступила телефонограмма из Всеволожской ЦРБ. В ней говорилось о госпитализации 83-летней женщины с многочисленными гематомами и ссадинами различных частей тела в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Дочь пенсионерки рассказала, что мать избил ее безработный 48-летний брат в квартире на улице Приютской. Травмы пенсионерки оказались не совместимы с жизнью.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело. Труп женщины доставили в морг для установления точной причины смерти.

Ранее петербуржец до смерти изрезал ножом мужа экс-сожительницы.

Фото: Piter.TV