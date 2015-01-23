В Петербурге обвинили мужчину, который подозревается в убийстве матери и сестры

Фигуранта уголовного дела отправили под стражу.

Жителя Петербурга обвинили в убийстве матери и маленькой сестры. С заключением выступил заместитель прокурора Ленинградской области Павел Данилов. Об этом сообщили пресс-службе прокуратуры 47-го региона.

По версии правоохранителей, в октябре 2021 города в поселке Бугры мужчина жестоко расправился над родными. Предполагается, что молодой человек лишил жизни своих близких, чтобы завладеть квартирой.

Фигуранта уголовного дела отправили под стражу.

Совокупность собранных по уголовному делу доказательств позволила органу предварительного расследования предъявить указанному лицу обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, в, з" части 2 статьи 105 УК РФ. Пресс-служба прокуратуры 47-го региона

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