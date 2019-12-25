В Буграх четверокурсник жестоко убил ножом мать и 3-летнюю сестру

Когда приехала скорая помощь, женщина была ее жива, а девочку спасти не удалось.

В субботу, 2 октября, в Буграх, студент-четверокурсник, 21-летний парень жестоко убил ножом мать и трехлетнюю сестру. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На улице Шекспира около 15:00 с балкона квартиры прохожие услышали крики о помощи. Они и вызвали сотрудников правоохранительных органов. Когда приехала скорая помощь, женщина была еще жива, а девочку спасти не удалось.

Сообщается, что парень не помнит, по какой причине и как убивал семью. На месте преступления работают следователи, уже возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц.

Ранее руководителей сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" признали виновными в гибели людей.

Фото: Piter.tv

