Руководителей сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" признали виновными в гибели людей

Пожарных, которые проходят по делу, признали виновными в халатности.

Суд города Кемерова признал виновными руководителей торгового центра "Зимняя вишня" по делу о пожаре, который унес жизни несколько десятков жизней детей. Об этом пишет ТАСС.

На скамье подсудимых находятся восемь человек, среди них – должностные лица ТЦ, сотрудники безопасности, пожарные, а также представители организации, которая занималась вопросами пожарной безопасности. Отмечается, пожарных, тушивших пожар, признали виновными в халатности, руководителей торгового центра - в оказании небезопасных услуг.

Напомним, пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. В результате ЧП погибли 60 человек, включая 37 детей. 147 человек числились пострадавшими. Причиной большого числа жертв, а также самого пожара следователи назвали череду нарушений, которую допустил персонал и собственники торгового центра, а также пожарные.

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