Петербуржец до смерти изрезал ножом мужа экс-сожительницы

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером 19 апреля в полицию Петербурга через службу "112" обратилась 39-летняя женщина. Она заявила, что в квартире на проспекте Науки бывший сожитель избил ее 38-летнего мужа. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

На месте происшествия стражи порядка обнаружили труп потерпевшего. Оказалось, что между мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них схватил кухонный нож и стал наносить тычковые и маховые движения по телу своего оппонента. В этот момент агрессор находился в состоянии алкогольного опьянения и угрожал потерпевшему убийством.

По факту случившегося задержали заявительницу, нападавшего, а также еще одну женщину. В отношении них составили протокол об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что ревнивый петербуржец, задавивший бывшую жену на авто, отправился в колонию.

Фото: pixabay.com