Ревнивый петербуржец, задавивший бывшую жену на авто, отправился в колонию

Следующие 8,5 лет мужчина проведет в колонии строгого режима, а также обязан выплатить 1,5 миллиона.

В понедельник, 19 апреля, Невский районный суд Петербурга огласил приговор в деле о покушении на убийство. Петербуржца А. Воронова признали виновным, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Установлено, что утром 9 марта прошлого года мужчина управлял автомобилем Kia Rio и сбил свою бывшую жену – автомобиль врезался в стену дома №29 на Перевозной набережной, зажав пострадавшую. Горожанка получила серьезные травмы, ей успели оказать медицинскую помощь.

Мужчина признал вину частично и сообщил, что вместе с супругой он воспитывал троих детей, но осенью 2019 года развелись по инициативе жены. Сам Воронов хотел сохранить семью, поэтому искал встреч для общения с бывшей женой, но та игнорировала его.

Накануне происшествия, 8 марта, Воронов хотел поздравить бывшую жену с праздником, но ее не было дома. Подсудимый дожидался у подъезда в машине. Утром женщина вышла из дома с новым возлюбленным. Мужчина разозлился, завязался конфликт, в результате чего Воронов решил напугать возлюбленного жены, но случайно сбил петербурженку. Осознав последствия, подсудимый уехал с места преступления и напился.

Обвиняемый понимает, что его действия – умышленные нарушения ПДД, которые повлекли тяжкий вред пешехода по неосотрожности.

В пользу потерпевшей взыскали 1,5 миллиона рублей, а суд отправил Воронова в колонию на 8,5 лет.

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Фото: Piter.TV