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Магазин на Караваевской ограбил неизвестный
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smirenny

Магазин на Караваевской ограбил неизвестный

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Администратору магазина тоже досталось, его избил злоумышленник.

Вечер субботы, 17 апреля, для администратора магазина на Караваевской улицы выдался неудачным: его избили и ограбили на рабочем месте, сообщили "Невские новости".

Неизвестным понадобаились куртка и две пары кроссовок. 40-летний администратор сообщил о произошедшем на следующий день – сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения, а также возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ ("Грабеж").

Ранее мы писали, что грабитель угрожал подростку расправой в Красносельском районе.

Фото: Piter.TV

Теги: караваевская улица, ограбление
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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