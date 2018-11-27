Магазин на Караваевской ограбил неизвестный

Администратору магазина тоже досталось, его избил злоумышленник.

Вечер субботы, 17 апреля, для администратора магазина на Караваевской улицы выдался неудачным: его избили и ограбили на рабочем месте, сообщили "Невские новости".

Неизвестным понадобаились куртка и две пары кроссовок. 40-летний администратор сообщил о произошедшем на следующий день – сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения, а также возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ ("Грабеж").

Ранее мы писали, что грабитель угрожал подростку расправой в Красносельском районе.

Фото: Piter.TV