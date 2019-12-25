Грабитель угрожал подростку расправой в Красносельском районе

Ограбление произошло накануне днем.

В воскресенье, 18 апреля, в полицию с заявлением об ограблении квартиры обратилась 36-летняя петербурженка и сообщила, что несколько дней назад, 15 апреля, пока ее не было дома, в квартиру на проспекте Героев проник незваный гость.

Грабитель угрожал расправой 14-летнему мальчику и ограбил квартиру: украл мобильный телефон, планшет, кольцо, браслет и две пары серёг из золота, а также 10 тысяч рублей. Общий ущерб пострадавшая оценила в 77 тысяч рублей. Злоумышленник скрылся с места преступления. Вопрос о возбуждении уголовного решается.

Ранее мы писали, что в Гатчине посетитель кафе ударил директора по голове и разбил витрину.

Фото: Piter.TV