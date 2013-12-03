В Гатчине посетитель кафе ударил директора по голове и разбил витрину

Дебошира задержали и передали в руки полиции.

В Гатчине задержали мужчину, который устроил дебош в одном из городских кафе. Об этом сообщила пресс-служба УВО.

Инцидент произошел 16 апреля в 20:55 в кафе на Соборной улице. По словам очевидцев, мужчина уже пришел "на взводе". Он ударил директора заведения по голове, затем разбил витрину и сбежал.

Дебошира задержали по "горячим следам" у одного из домов на проспекте 25 Октября. Его передали в руки полиции.

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Фото: Piter.TV