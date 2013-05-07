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В Петербурге пьяные незнакомцы устроили стрельбу на детской площадке
Сегодня, 11:35
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Alena_Zinovieva

В Петербурге пьяные незнакомцы устроили стрельбу на детской площадке

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Нарушителей доставили в отдел полиции, был изъят пневматический пистолет.

Вечером 18 апреля в полицию Выборгского района Петербурга поступила информация о стрельбе на детской площадке. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Двух мужчин с пневматическим пистолетом задержали у дома №5/2 в Нейшлотском переулке. Нарушителей 30 и 33 лет доставили в отдел полиции. Один из них заявил, что выстрелил  единожды в пластиковую бутылку. Пневматический пистолет был изъят.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в поселке Шушары в ходе стрельбы у местного кафе пострадал мужчина.

Фото: pixabay.com

Теги: пьяные, стрельба
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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