В Петербурге пьяные незнакомцы устроили стрельбу на детской площадке

Вечером 18 апреля в полицию Выборгского района Петербурга поступила информация о стрельбе на детской площадке. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Двух мужчин с пневматическим пистолетом задержали у дома №5/2 в Нейшлотском переулке. Нарушителей 30 и 33 лет доставили в отдел полиции. Один из них заявил, что выстрелил единожды в пластиковую бутылку. Пневматический пистолет был изъят.
По факту случившегося проводится проверка.
Ранее мы писали, что в поселке Шушары в ходе стрельбы у местного кафе пострадал мужчина.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все