В Купчино сын убил мать табуретом во время ссоры

79-летняя женщина скончалась от открытой черепно-мозговой травмы

В начале недели во Фрунзенском районе 50-летний мужчина напал на свою мать. Инцидент произошел в квартире на улице Димитрова, 15/2.

Как сообщили на портале "Фонтанка", 79-летняя женщина скончалась от открытой черепно-мозговой травмы, у нее был поврежден мозг. Сотрудники полиции подозревают в случившемся сына пенсионерки. По версии правоохранителей, мужчина во время ссоры ударил мать стулом в висок.

По факту случившего возбудили уголовное дело. Злоумышленника задержали.

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