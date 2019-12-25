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В Купчино сын убил мать табуретом во время ссоры
Сегодня, 12:35
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В Купчино сын убил мать табуретом во время ссоры

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79-летняя женщина скончалась от открытой черепно-мозговой травмы

В начале недели во Фрунзенском районе 50-летний мужчина напал на свою мать. Инцидент произошел в квартире на улице Димитрова, 15/2. 

Как сообщили на портале "Фонтанка", 79-летняя женщина скончалась от открытой черепно-мозговой травмы, у нее был поврежден мозг. Сотрудники полиции подозревают в случившемся сына пенсионерки. По версии правоохранителей, мужчина во время ссоры ударил мать стулом в висок. 

По факту случившего возбудили уголовное дело. Злоумышленника задержали. 

Ранее на Piter.tv: cотрудницу пенсионного фонда изнасиловал приятель.

Фото: Pexels

Теги: купчино, сын напал на мать, убил мать, улица димитрова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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