Сотрудницу пенсионного фонда изнасиловал приятель

Обидчик напал на нее в квартире друзей во время праздника.

Сотрудница пенсионного фонда обратилась в полицию Центрального района. Женщина рассказала правоохранителям, что стала жертвой извращенца, который надругался над ней. Об этом сообщили на портале "Невские Новости".

По словам заявительницы, изнасиловал ее приятель. Обидчик напал на нее в квартире друзей во время праздника.

Стражи порядка доставили 33-летнего злоумышленника в участок. Против него возбудили уголовное дело.

Ранее на Piter.tv стало известно, что пьяный сосед изнасиловал 4-летнюю девочку на Ленинском проспекте.

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