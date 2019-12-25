Пьяный сосед изнасиловал 4-летнюю девочку на Ленинском проспекте

Несколько раз гость заходил к малышке, и та начинала плакать, однако мать не обращала на ребенка внимание.

В Петербурге задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании ребенка. Злоумышленника доставили в отдел полиции.

По информации Piter.tv, накануне, 11 мая, к стражам порядка обратилась 40-летняя женщина. Она рассказала правоохранителям, что над 4-летней дочкой ее соседки надругался 35-летний гость.

Полицейские посетили семью, где произошло несчастье. Выяснилось, что 28-летняя женщина вместе с сожителем пригласила на застолье соседа. Пока взрослые распивали алкогольные напитки, маленькая девочка находилась в комнате. Несколько раз гость заходил к малышке, и та начинала плакать, однако мать не обращала на ребенка внимание. На следующее утро родители заметили, что девочка начала странно себя вести, прятаться от всех и избегать контакта со взрослыми. Мать заподозрила соседа в надругательстве над несовершеннолетней.

Известно, что семья состоит на специальном учете. Началась проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отметим, что подозреваемый неоднократно был судим.

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