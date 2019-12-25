Мероприятия обойдутся в 180 миллионов рублей.

К празднованию 93-летия основания Ленинградской области во Всеволожске пройдет ремонт 14 улиц. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Так, мероприятия по благоустройству дорог и тротуаров пройдут на Социалистической улице от дома 191 по Варшавской улице, а также от Всеволожского проспекта до Белосельской улицы, от Баркановской улицы до дома 8 по улице Варшавской, и на переулке Олениных от Ленинградской улицы до дома 2 (корпус 2).

Кроме того, обновление асфальтного покрытия произойдет на Василеозерской улице от Дороги жизни до улицы Балашова и на Заводской улице от улицы Плоткина до дома 3.

Капитальный ремонт ждет Приютинскую и Новоладожскую улицы.

Сумма, выделенная на работы из областной казны и дорожного фонда, составила 180 миллионов рублей

Ранее мы рассказывали о том, что для Ленобласти будет разработана программа развития транспортной инфраструктуры.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области