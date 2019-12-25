Во Всеволожске пройдет гастрономический фестиваль

Организаторы предусмотрели масштабную шоу-программу и мастер-классы.

В субботу, 1 августа, в парке "Песчанка" Всеволожского района состоится гастрономический фестиваль. Жителям и гостям 47-ого региона предложат оценить на вкус продукцию местных фермеров. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Среди угощений на фестивале заявлены ароматные напитки из малины, чабреца, мелиссы и таволги от компании "Копорский чай", "Ладожские" сухари от "Сясьстройского хлебозавода", варенье и мёд производства "Изварской мануфактуры" и "Медового спаса" и многое другое.

Посетители могут и сами принять участие в мастер-классах по кулинарии и приготовить собственное блюдо из натуральных продуктов. Предусмотрена и концертная программа, включающая в себя шоу барабанщиков, выступления творческих коллективов и файер-шоу.

Ранее мы рассказали о том, что торговые центры "Мега" возобновят работу с 27 июля.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области