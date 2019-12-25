Во Всеволожске построят новую ветстанцию

Строительство станции по борьбе с заболеваниями животных Всеволожского района входит в адресную инвестиционную программу Ленинградской области на 2024-2026 годы.

Вопрос о начале строительства Всеволожской ветеринарной станции обсуждался на встрече в Смольном. Планируется возвести здание площадью около трех тысяч квадратных метров, рассчитанное на 200 посещений в смену.

Строительство станции по борьбе с заболеваниями животных Всеволожского района входит в адресную инвестиционную программу Ленинградской области на 2024-2026 годы, сообщили в Управлении ветеринарии 47 региона.

Сотрудники станции уже покинули прежние помещения. Управленческий аппарат переехал на новый адрес, а лечебно-диагностический отдел временно разместился в модуле на Колтушском шоссе.

Стоит отметить, что проект ветеринарной станции во Всеволожске неоднократно менялся. Работа над ним длилась несколько лет. Новое здание будет соответствовать всем современным стандартам.

По предварительной информации, новая клиника откроет свои двери для четвероногих пациентов в 2026 году.

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Фото: Управление ветеринарии Ленинградской области