Во Всеволожске построят комплекс зданий для бизнес-инкубатора фонда поддержки МСП

Во Всеволожске будет построен комплекс зданий для производственного бизнес-инкубатора муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства этого района. Соответствующую закупку разместил комитет государственного заказа Ленинградской области.
Как отмечается в документации к ней, на улице Евграфова появятся трехэтажное офисное здание (45 помещений, общая площадь - 514,5 квадратных метров), одноэтажное многофункциональное (15 помещений, площадь - 1495,7 квадратных метров) и склад, который также будет разделен на отдельные секторы.
В комплексе разместятся резиденты бизнес-инкубатора.
Предполагается, что строительство продлится не более 22 месяцев после подписания контракта с непосредственным исполнителем работ.
Начальная цена аукциона, на котором предполагается определить фирму, которая реализует проект, составляет почти 192 миллиона рублей. Финансирование предоставляют бюджеты Ленинградской области и Всеволожского муниципального района.
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Фото: Pixabay.com
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