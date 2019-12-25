Во Всеволожске построят комплекс зданий для бизнес-инкубатора фонда поддержки МСП

На это выделяется около 192 млн рублей.

Во Всеволожске будет построен комплекс зданий для производственного бизнес-инкубатора муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства этого района. Соответствующую закупку разместил комитет государственного заказа Ленинградской области.

Как отмечается в документации к ней, на улице Евграфова появятся трехэтажное офисное здание (45 помещений, общая площадь - 514,5 квадратных метров), одноэтажное многофункциональное (15 помещений, площадь - 1495,7 квадратных метров) и склад, который также будет разделен на отдельные секторы.

В комплексе разместятся резиденты бизнес-инкубатора.

Предполагается, что строительство продлится не более 22 месяцев после подписания контракта с непосредственным исполнителем работ.

Начальная цена аукциона, на котором предполагается определить фирму, которая реализует проект, составляет почти 192 миллиона рублей. Финансирование предоставляют бюджеты Ленинградской области и Всеволожского муниципального района.

Как сообщало ранее Piter.tv, девелопер из Подмосковья построит Дом детского творчества в Зеленогорске.

Фото: Pixabay.com