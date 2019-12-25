Девелопер из Подмосковья построит Дом детского творчества в Зеленогорске

На аукционе компания сделала самое низкое по цене предложение. И обошла трех петербургских конкурентов.

Контракт на строительство здания для Дома детского и юношеского творчества в Зеленогорске будет подписан с ООО "Энерготеплострой-XXI" (Московская область). Эта компания была признана победителем электронного аукциона закупки, размещенной комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга.

Всего свои заявки представили семь компаний, однако три из них, как говорится в протоколе подведения итогов аукциона, были отклонены. Члены комиссии сочли, что они не полностью соответствуют заявленным требованиям.

В итоге, участниками ауциона стали четыре компании: ООО "Энерготеплострой-XXI", ООО "КИТ", ООО "Строительное управление №60" и ООО "Проксима строй" (все – Петербург).

Победителем был признан "Энерготеплострой-XXI" из подмосковной Старой Купавны. Эта компания взялась реализовать проект за 311 млн рублей. Петербургские участники аукциона сделали более высокие ценовые предложения. Так, ООО "Кит" вышло с предложением в 370 млн рублей. "Строительное управление №60" предложила свои услуги за 368 млн рублей, "Проксима строй" - за 331 млн рублей.

Как сообщало ранее Piter.tv, бюджет Северной столицы был готов выделить на проект, который, как планируется, будет завершен в середине 2022 года, почти 394 миллионов рублей. Предложения в рамках аукциона делались на понижение.

Зеленогорский дом детского и юношеского творчества планируется возвести на свободном от застройки участке, ограниченном улицами Комсомольская, Разъезжая, Привокзальная и Дальняя. Дом творчества будет рассчитан на одновременное пребывание 300 школьников.

В здании – его части будут иметь модную сейчас разную этажность – разместятся, в частности, спортивный (30,2 х 18,1 м), тренажерный, актовый залы, помещения кружков моделирования, керамики, хоровая студия.

Как сообщается на сайте "Энерготеплостроя-XXI", компания на рынке – уже около 15 лет. Занимается жилищным и промышленным строительством, выполняет демонтаж объектов, проводит прокладку инженерных сетей и благоустройство территорий.

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