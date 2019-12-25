На проект выделяется почти 394 млн рублей.

В Зеленогорске построят здание для Дома детского и юношеского творчества. Соответствующую закупку разместил комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга.

Бюджет Северной столицы выделяет на проект, который, как планируется, будет завершен в середине 2022 года, почти 394 миллионов рублей. "Здание предназначено для размещения Зеленогорского дома детского и юношеского творчества", - отмечается в документации.

Возвести его планируется на свободном от застройки участке, ограниченном улицами Комсомольская, Разъезжая, Привокзальная и Дальняя. Дом творчества будет рассчитан на одновременное пребывание 300 школьников.

В здании – его части будут иметь модную сейчас разную этажность – разместятся, в частности, спортивный (30,2 х 18,1 м), тренажерный, актовый залы, помещения кружков моделирования, керамики, хоровая студия.

Заявки от компаний, желающих осуществить проект, ждут до 21 августа.

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Фото: Pixabay.com