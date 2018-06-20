Во Всеволожске полыхает муниципальный дом

В среду, 17 апреля, во Всеволожске загорелся муниципальный дом. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.
Инцидент произошел на Всеволожском проспекте. По словам очевидцев, в этом доме проживает 3 семьи. О пострадавших никаких сведений нет. Причины пожара тоже неизвестны.
На кадрах видно, что дом практически полностью выгорел. Около ворот постройки собрались местные жители. На месте происшествия ожидают пожарных.
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Виедо: Piter.TV
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