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Во Всеволожске полыхает муниципальный дом

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О пострадавших никаких сведений нет.

В среду, 17 апреля, во Всеволожске загорелся муниципальный дом. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

Инцидент произошел на Всеволожском проспекте. По словам очевидцев, в этом доме проживает 3 семьи. О пострадавших никаких сведений нет. Причины пожара тоже неизвестны.

На кадрах видно, что дом практически полностью выгорел. Около ворот постройки собрались местные жители. На месте происшествия ожидают пожарных.

Ранее мы сообщали о том, что В центре Петербурга петербуржец взобрался на статую Литературного дома

Виедо: Piter.TV

Теги: всеволожск пожар, новости ленинградской области, пожар, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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