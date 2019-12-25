Во Всеволожске отметили день рождения Ленинградской области

В памятную дату прошли гастрономический фестиваль и концерт.

В субботу, 1 августа, в парке "Песчанка" во Всеволожске Во Всеволожске отметили 93-ю годовщину со дня образования Ленинградской области. На мероприятии побывали глава 47-ого региона Александр Дрозденко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

В рамках празднования местные жители и гости города имели возможность принять участие в мастер-классах по народным промыслам и ремеслам. Кроме того, в парке состоялся гастрономический фестиваль "Калейдоскоп вкуса", на котором можно было попробовать продукцию ленинградских фермеров и рестораторов.

На сцене выступили несколько творческих коллективов - вокально-инструментальный ансамбль "Кураж FM", группы "True Party Band", "Бит бокс", оперный коллектив "MIDNIGHT OPERA", коллектива брейк-данса "Зингер шоу" и шоу барабанщиков Drum Time "Дефиле".

Ранее мы рассказали о том, что жители Ленобласти поздравили родной регион с 93-летием.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области