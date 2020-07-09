Во Всеволожске обустраивают новую спортивную площадку

Благоустройство территории на пересечении улицы Пироговской и улицы Волковской также продолжается.

Благоустройство новой спортивной площадки и велодорожки во Всеволожске в Ленинградской области идет полным ходом. Об этом 7 ноября сообщили в группе "Всеволожск | Городская жизнь и газета" в социальной сети "ВКонтакте".

Так, спортивную площадку монтируют на улице Плоткина. От Приютинской улицы в сторону города продолжают строить велодорожку. Благоустройство территории на пересечении улицы Пироговской и улицы Волковской также продолжается.

Ранее двое полицейских из Всеволожского района подозреваются в получении взяток.

Фото: Вконтакте / Всеволожск | Городская жизнь и газета, ВКонтакте