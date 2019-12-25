Во Всеволожске мужчина накинулся с ножом на швею

Нападавший оказался стекольщиком.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 27 июня в полицию г. Всеволожска пришло известие о ножевом ранении. Поступила информация, что на территории промышленной зоны (Всеволожский пр. 117) лежит искалеченная женщина. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и обнаружили с ножевым ранением женщину 1968 года рождения, швею. В тяжелом состоянии она была доставлена в больницу.

В тот же день оперативники недалеко от места инцидента задержали подозреваемого. Им оказался стекольщик 1987 года рождения. Почему мужчина напал на потерпевшую, пока не известно. Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Pixabay