На улице Куйбышева безработный избил палкой мужчину

Сейчас выясняется причина случившегося.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 26 июня в полицию из больницы поступил звонок с информацией о госпитализации мужчины 1963 года рождения от д. 22 по ул. Куйбышева с множественными травмами. По словам медиков, он был в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что неизвестный напал на пострадавшего во дворе дома и избил палками. Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался безработный 1965 года рождения. Известно, что злоумышленник не имеет регистрации и места жительства в Петербурге или в Ленобласти.

Сейчас выясняется причина случившегося. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге грабитель отнял у прохожего пиджак.

Фото: Piter.tv