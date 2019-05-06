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На улице Куйбышева безработный избил палкой мужчину
Сегодня, 9:43
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ruzannar

На улице Куйбышева безработный избил палкой мужчину

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Сейчас выясняется причина случившегося.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 26 июня в полицию из больницы поступил звонок с информацией о госпитализации мужчины 1963 года рождения от д. 22  по ул. Куйбышева с множественными травмами. По словам медиков, он был в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что неизвестный напал на пострадавшего во дворе дома и избил палками. Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался безработный 1965 года рождения. Известно, что злоумышленник не имеет регистрации и места жительства в Петербурге или в Ленобласти.

Сейчас выясняется причина случившегося. Возбуждено уголовное дело. 

Ранее мы сообщили, что в Петербурге грабитель отнял у прохожего пиджак.

Фото: Piter.tv

Теги: безработный избил, избиение спб, улица куйбышева
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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